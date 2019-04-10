جوليانو: سأعود إلى قائمة المنتخب البرازيلي في "الوقت المناسب"

أكد الدولي البرازيلي جوليانو، لاعب نادي النصر السعودي، أنه يطمح للعودة مجددا إلى قائمة منتخب بلاده في الفترة المقبلة، بالرغم من أنه يشعر بالغضب والحزن الشديدين عقب عدم استدعائه للمشاركة في كأس العالم 2018، لافتا إلى أنه ما زال يؤمن بفرصته مع المنتخب.

وقال جوليانو "28 عاما" في مقابلة مع صحيفة "جوفمبان" البرازيلية يوم الثلاثاء: استبعادي من كأس العالم 2018 في روسيا أمر محزن للغاية وأغضبني جدا، لأنه تم استدعائي لـ 90% من المباريات التي لعبها المنتخب البرازيلي في التصفيات، وكنت أشعر أن لدي فرصة كبيرة للتواجد في روسيا، وبعدها شعرت بالإحباط، خاصة وأن المدرب تيتي وضعني في قائمة الانتظار.

وأضاف: لعبت مع المنتخب بشكل جيد في التصفيات، وشكلت الإضافة للمنتخب، ولكنني أعلن أن كرة القدم مبنية على التنافس، وأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين، وتعلمت من التجربة وباتت لدي خبرة للأفضل مستقبلا، وأعتقد أن المدرب تيتي كان واضحا للغاية عندما ذكر لنا بأنه لكي تكون جزءاً من المنتخب عليك أن تكون على مستوى رائع.

ولفت جوليانو إلى أن رغبة التواجد في كأس العالم دفعته للانتقال من زينيت الروسي إلى فناربخشة التركي، وذلك قبل عام من المونديال، موضحا: خضت موسم مميز جدا مع زينيت، لكن في الموسم التالي كان هناك تغيير كبير في الإدارة واللجنة الفنية بالنادي، وأدركت أن المدرب لم يعتمد علي، ولم يراني كلاعب كبير في منظومته، ولم أرد أن أشاهد ذلك.. وقررت المغادرة.

وانتقل جوليانو إلى النصر السعودي في أغسطس 2018، بعقد يمتد إلى 3 سنوات، وحول مستقبله مع المنتخب البرازيلي في الفترة المقبلة، قال: الأمل ما زال مستمرا بالرغم من أن الواقع شيئا آخرا، لأنني لم أنس المنتخب البرازيلي، ولا تزال فكرة خدمة البرازيل موجودة في رأسي، وأعلم أنه يجب أن أكون واقعيا، وأعلم أن فرصة التواجد مع المنتخب باتت بعيدة بعض الشيء، لكن ما يمكنني فعله هو العمل، ومواصلة التطور، وفي الوقت المناسب سأحاول العودة إلى قائمة "السيليساو".

وذكر: أنا ألعب في مراكز متعددة، ويمكنني إجادة ذلك، وأحب أن أتحرك في الوسط وأن أحصل على الكرة لأصنع الفرص أيضا، لدي القدرة على دخول منطقة جزاء الخصم ووضع اللمسات الأخيرة، وهذا التنوع ساعدني كثيرا لأنه يمكنني أن ألعاب في خانات مختلفة.