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رالي داكار في السعودية ابتداء من العام المقبل

المصدر: العربية.نت
السباق انطلق في عام 1978
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أكد حساب رالي داكار الشهير أن النسخة المقبلة ستنتقل من أميركا الجنوبية التي تستضيف السباق منذ 2008، إلى السعودية ابتداء من عام 2020.

وأعلن ديفيد كاستيرا مدير رالي داكار في مؤتمر صحافي بباريس يوم الاثنين نهاية عصر الرالي الشهير في أميركا الجنوبية وانتقاله إلى مرحلة ثالثة وهي السعودية.

وقال كاستيرا في المؤتمر الصحافي: من دواعي سروري أن يكون سباق رالي داكار في الشرق الأوسط، بعدما خضنا تجربتين في إفريقيا وأميركا الجنوبية.

وانطلق سباق رالي داكار في 1978، وبقي في إفريقيا لمدة 30 عاماً، قبل أن ينتقل عام 2008 إلى أميركا الجنوبية.

كلمات دالّة

#رالي داكار, #السعودية

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