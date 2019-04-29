عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي مدير "وادا"

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية، أوليفير نقلي مدير الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" ومارسلين دالي أمين عام اتفاقية اليونيسكو لمكافحة المنشطات وذلك على هامش الاجتماع الوزاري السادس عشر لممثلي الحكومات في قارتي آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات والذي عقد في الرياض يوم الاثنين.

وقال الأمير عبدالعزيز في كلمته خلال الاجتماع: نحن سعداء لاستضافة هذه الاجتماعات التي نؤكد من خلالها دعمنا للجهود الدولية المبذولة في سبيل مكافحة المنشطات والرقابة عليها والوقاية منها، وما تشهده الساحة الرياضية الدولية من جهود ومتابعة وعمل مستمر في مكافحة المنشطات يحتم علينا جميعاً أن نكون جزءاً من هذا العمل للسير بالرياضة نحو فضائها التنافسي المبني على أسس عظيمة من القيم والمثل العليا.

وأكد رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة: سنعمل بمزيد من التعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ومنظمة اليونسكو وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية كشركاء فاعلين رغبة في خدمة العالم ورياضته ورياضييه وسعيا نحو نزاهة المنافسة والتنافس.



