حمدالله: حلمي تأجل .. وبالتوفيق للمغرب

أكد عبدالرزاق حمدالله، مهاجم المنتخب المغربي والنصر السعودي، بأنه لم يضع بعد حلم اللعب بقميص بلاده في كأس إفريقيا بعدما تسببت الإصابة بإبعاده عن المعسكر الحالي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن يوم الجمعة إبعاد عبدالرزاق حمدالله عن معسكر المنتخب الخاص بكأس إفريقيا 2019 بسبب إصابتين في الظهر والورك.

وكتب عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لقد تأجل الحلم، حلم تمثيل وطني في كأس إفريقيا ولكن لم يضع!" مضيفا أنه يدعم بلاده للظفر بالبطولة "بالتوفيق لمنتخبنا الوطني وشكرا لمساندة الجمهور أحبكم كثيرا".