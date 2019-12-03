الفرنسي كارتيرون يتولى تدريب الزمالك خلفاً لميتشو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب غريمه الأهلي السابق مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، وذلك خلفاً للصربي ميتشو الذي تم فسخ عقده يوم الاثنين.

وقال النادي في بيان رسمي إن الجهاز المعاون لكارتيرون يتكون من سامي الشيشني وأمير عبدالعزيز كجهاز فني معاون واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال، وأضاف أنه من المقرر أن يصل كارتيرون إلى القاهرة اليوم لتوقيع العقود وتسلم المهمة.

وستكون المباراة الأولى لكارتيرون على الأرجح عند استضافة بريميرو دي أوغوستو الأنغولي في دوري الأبطال يوم السبت المقبل، ويراهن الزمالك على خبرة كارتيرون في إفريقيا بعد أن توج بلقب دوري الأبطال مع مازيمبي في 2015 ووصل للنهائي مع الأهلي في 2018 وفاز بكأس السوبر الإفريقية مع الرجاء البيضاوي المغربي هذا العام كما حقق المركز الثالث مع مالي في كأس الأمم الافريقية 2013، وخاض تجربة قصيرة في السعودية إلى جانب النصر عام 2017، ووادي دجلة المصري، كما أشرف على فينيكس رايسينغ الأميركي.