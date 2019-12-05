جوشوا ورويز يؤكدان جاهزيتهما لنزال الدرعية التاريخي

كشف الملاكمان، البريطاني أنتوني جوشوا والأميركي أندي رويز عن جاهزيتهما للنزال المرتقب بينهما في السابع من ديسمبر الحالي بميدان الدرعية.

وسيتواجه الملاكمان يوم السبت المقبل، في نزال الدرعية التاريخي، ضمن فعاليات موسم الدرعية، على بطولة العالم للوزن الثقيل، في نزال معاد من لقائهما في يونيو الماضي.

وقال جوشوا، في تصريحات بالمؤتمر الصحافي للمباراة: "أنا عازم على تحقيق الفوز، فأنا حضرت من أجل الانتصار وليس للمشاركة فقط، سأكون ملتزماً وعازماً على تحقيق ذلك، لكنني أحترم رويز كثيراً فنحن نقدر بعضنا بعضا".

وأردف: "أنا لست هنا للتباهي والاستعراض، بل لتحقيق الفوز على رويز، ومن الرائع أن نواجه بعضنا على لقب العالم، أنا وصلت إلى النجومية ويجب عليّ أن أستثمر وقتي بشكل حكيم، إذا انتصرت ستكون لحظة مهمة في تاريخي، وسأخوض هذه المباراة بكل قوة".

ومن جانبه أكد أندي رويز جاهزيته لمواجهة جوشوا، وقال "تدربت لمدة 3 أشهر حتى أستطيع المحافظة على الإنجاز الذي قمت به، لأنني صنعت التاريخ، جوشوا جاهز أيضا وأعرف أنه حذر، ويجب عليّ أن أكون جاهزا بشكل أكبر وأمنع فرصته في الفوز".

وأبدى رويز إعجابه بالسعودية، مؤكدا أنه سعيد للغاية بالوجود في هذا المكان، معتبرا أنه أفضل مكان لصنع التاريخ في مدينة تاريخية وسط شعب رائع.

يذكر أن السعودية منحت جوشوا فرصة الانتقام من أندي رويز، بعدما ألحق الأخير الهزيمة بالملاكم البريطاني للمرة الأولى في تاريخه بالفوز عليه بالضربة القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي جمع بينهما في يونيو الماضي.