"الأولمبية الدولية" تؤكد على إقامة الدورة في الموعد المحدد

قال جون كوتس رئيس لجنة التنسيق في اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لا يوجد سبب يدعو إلى اللجوء لخطط طوارئ لإلغاء أو نقل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 والمقررة في طوكيو الصيف المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كوتس للصحافيين "النصيحة التي تلقيناها.. من منظمة الصحة العالمية مفادها أنه ليس هناك من سبب يدعو للجوء لخطط طواريء لإلغاء الألعاب الصيفية أو نقل الدورة الأولمبية (لمكان آخر)".

ومن المقرر إقامة الدورة الصيفية المقبلة ما بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس في العاصمة اليابانية.