مدرب واتفورد سعيد بالتعادل مع ليستر

أبدى نايجل بيرسون، المدير الفني لفريق واتفورد، سعادته بتعادل فريقه بهدف لمثله مع ضيفه ليستر سيتي يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه خطف نقطة ثمينة.



وقال بيرسون عقب انتهاء المباراة: إنها نقطة جيدة حقا في مواجهة فريق جيد، لقد أثبتنا لأنفسنا أن بمقدورنا المنافسة، فعندما تلعب على أرضك، عليك أن تتعامل مع عدم وجود جماهيرك وهو أمر غريب.



وأوضح: ما أسعدني اليوم هو قدرتنا على الاستجابة بعد أن منيت شباكنا بهدف، استقبال مثل هذا الهدف في وقت متأخر للغاية من المباراة أمر من الصعب التعامل معه، لكننا استحققنا الخروج بشيء ما من المباراة، إنها نقطة ثمينة.



وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله بينيامين تشيلويل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة وتعادل كريغ داوسون لواتفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.



ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث كما رفع واتفورد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر.