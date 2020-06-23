أنشيلوتي: هدفنا الرئيسي الحصول على مقعد أوروبي

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن هدف فريقه الرئيسي هذا الموسم حصد أكبر عدد ممكن من النقاط للعب في أوروبا الموسم المقبل.



ويحتل إيفرتون المركز 12 برصيد 38 نقطة متأخرا بست نقاط عن شيفيلد يونايتد السابع الذي يشغل آخر المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي قبل ثماني مباريات من النهاية.

وقال أنشيلوتي للصحفيين : من المهم أن نضع هدفا لأنفسنا. هدفنا المنافسة حتى آخر رمق من الموسم والتقدم في الترتيب قدر الامكان للعب في أوروبا الموسم المقبل، إنها مهمة صعبة لكن الفرق التي تسبقنا في الترتيب لا تبتعد عنا كثيرا.



وأصبح إيفرتون ثالث فريق فقط هذا الموسم ينجح في انتزاع نقاط من ليفربول بعد أن تعادل معه بدون أهداف يوم الأحد وسيحل ضيفا على نوريتش سيتي متذيل الترتيب الأربعاء.



وقال أنشيلوتي : تدربنا جيدا. كنا في حالة طيبة أمام ليفربول، كان الفريق رائعا من الناحية البدنية، أعتقد أن الأمور ستكون أكثر صعوبة في المباراة التالية لأننا لم نحصل على ما يكفي من وقت للراحة، يجب أن نحافظ على تركيزنا لتكرار نفس الأداء لكن الجوانب البدنية ستكون أكثر صعوبة.