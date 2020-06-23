إنزاغي: لاتسيو يواجه المجهول

قال سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو المنافس على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن فريقه سيواجه رحلة إلى المجهول عندما يستأنف موسمه أخيرا بزيارة أتلانتا الرابع الأربعاء.



ويتأخر لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 26 مباراة بأربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر والذي لعب 27 مباراة. وكان لاتسيو يستمتع بمسيرة من 21 مباراة متتالية دون خسارة قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب وباء كوفيد-19 ولا يعرف إنزاغي كيف سيكون حال الفريق بعد هذا التوقف الطويل.



وقال يوم الثلاثاء : لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا كفريق لكننا لم نلعب منذ فترة طويلة. ستكون نهاية غريبة للدوري ولا أحد يدري ما الذي ينتظرنا. إنه شيء جديد علينا ويجب أن نستعد له، سنواجه مشاكل ستؤثر على كل الفرق وليس لاتسيو وحده.



وستجمع المواجهة بين أكثر فريقين تسجيلا للأهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي حيث أحرز أتلانتا 74 هدفا في 26 مباراة بينما سجل لاتسيو 60 هدفا.



واستأنف يوفنتوس وإنتر ميلان الثالث الموسم بالفعل بخوض مباريات في كأس إيطاليا بينما كان لاتسيو قد خرج من المسابقة، ولعب أتلانتا بالفعل وفاز على ساسولو 4-1 في مباراة مؤجلة بالدوري يوم الأحد.



وقال إنزاغي : للأسف لعبنا مباراة ودية واحدة فقط بينما لعب آخرون مباريات في كأس إيطاليا واستعادوا حساسية المباريات.



وقال المدرب البالغ من العمر "44 عاما" والذي يسعى لقيادة لاتسيو للفوز بأول ألقابه في الدوري الايطالي منذ 20 عاما إن كرة القدم تراجعت خلال فترة التوقف الطويلة.



وأضاف : مر الجميع بظروف صعبة. واجه كل الإيطاليين وقتا عصيبا. شعرت بقلق بالغ على والدي في بياتشنسا وهي واحدة من أكثر المدن تضررا بالفيروس. كانت هناك أشياء أكثر أهمية من كرة القدم.