بيرنلي يدين تحليق طائرة تحمل رسالة عنصرية خلال مواجهة سيتي

أعلن نادي بيرنلي إدانته للتصرف العنصري الذي شهدته مباراته أمام مانشستر سيتي يوم الاثنين في ختام منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخلال المباراة التي انتهت بفوز مانشستر سيتي على بيرنلي 5 - صفر، حلقت طائرة مجهولة فوق استاد الاتحاد وحملت رسالة "حياة البيض مهمة، بيرنلي".

وجاء ذلك في تحد لحملة "حياة السود مهمة" التي أطلقت في إطار مكافحة العنصرية بعد حادث مقتل الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد خلال القبض عليه من قبل شرطي أبيض في الولايات المتحدة، في 25 مايو الماضي.

وذكر بيرنلي في بيان بموقعه على الإنترنت :نادي بيرنلي لكرة القدم يدين بشدة تصرفات هؤلاء المسؤولين عن تلك الطائرة واللافتة العدائية التي رفعت فوق استاد الاتحاد مساء الاثنين.

وأضاف :نود أن نوضح أن المسؤولين عن ذلك ليس مرحبا بهم في تيرف مور (معقل الفريق).

وتابع :"هذا لا يمثل على الإطلاق موقف نادي بيرنلي، وسنعمل مع السلطات على تحديد هؤية المسؤولين عن ذلك التصرف وسنصدر بحقهم عقوبات حظر مدى الحياة."