باريس سان جيرمان يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في كرة القدم يوم الثلاثاء، أن أربعة من أفراده بينهم ثلاثة لاعبين اصيبوا بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الإغلاق لكنهم لم يعودوا معديين بعد اجرائهم عدة اختبارات.

ولم يعلن النادي الباريسي أسماء اللاعبين مضيفا أنه بمقدورهم إجراء التمارين عند استئنافها الخميس، بعد خضوعهم لـ"فحوص مصلية" الاثنين.

وقال النادي في بيان : ظهرت لدى المعنيين أعراض خلال فترة الحجر عندما لم يكونوا على اتصال مع بعضهم البعض. لم يعودوا معديين ويمكنهم إجراء التمارين.

وبرغم انهاء الموسم باكرا بسبب تفشي الفيروس وإعلان سان جرمان المتصدر بطلا، خلافا لباقي البطولات الكبرى في اوروبا، تنتظر فريق العاصمة اسابيع حاسمة في دوري أبطال أوروبا حيث بلغ ربع النهائي ويحاول إحراز لقبه القاري الأول في حقبته القطرية. كما يخوض نهائي الكأس وكأس الرابطة في محاولة لتحقيق ثلاثية محلية.