ليفربول يستعيد صلاح وروبرتسون ويفتقد ميلنر وماتيب

أكد يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن محمد صلاح وأندي روبرتسون اقتربا من اللحاق بمباراة كريستال بالاس المقرر إقامتها يوم الأربعاء، ولكن الفريق سيفتقد لجهود الثنائي جيمس ميلنر وجويل ماتيب.

وبسبب كدمات بسيطة، كان محمد صلاح يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون التي أقيمت يوم الأحد، بينما غاب روبرتسون عن اللقاء.

في الوقت نفسه تعرض ميلنر وماتيب لإصابات أجبرتهما على الخروج من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمام إيفرتون.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، نشر على الموقع الرسمي للنادي : تدرب صلاح بشكل طبيعي للغاية يوم الاثنين، وسيتدرب اليوم بشكل طبيعي وأعتقد بعدها انه سيكون جاهزا للمشاركة. ما سأفعله في التشكيل عليكم الانتظار للغد لمعرفته.

وأضاف : نفس الأمر مع روبرتسون، تدرب بشكل طبيعي للغاية يوم الاثنين أيضا، لذلك نفس الأمر ينطبق عليه.

وأكد : لن يتمكن الثنائي ميلنر وماتيب من التواجد في مباراة الغد. يجب أن نحدد بالضبط فترة غيابهما ولكنهما سيغيبان عن مباراة يوم الثلاثاء.