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الاتحاد الإماراتي يدعو لجمعية عمومية غير عادية

المصدر: أبوظبي - د ب أ
مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في دبي
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قرر مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يوم الأربعاء توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، في الثاني من يوليو المقبل.

وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان له عبر موقعه الإلكتروني ، أن الجمعية العمومية غير العادية، ستنعقد بنظام الاتصال المرئي في إجراءات احترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية وفقا للوائح المعمول بها حسب النظام الأساسي للاتحاد، وكذلك مناقشة ضم أندية دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد.

وكان الاتحاد الإماراتي قرر عدم استكمال الموسم الحالي من دوري الخليج العربي الإماراتي، بدون تتويج فريق باللقب، وكذلك عدم استكمال مسابقة الكأس، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كلمات دالّة

#جمعية عمومية, #الاتحاد الإماراتية

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