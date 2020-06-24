نابولي يعبر فيرونا وينعش آمال المشاركة في دوري الأبطال

حقق نابولي عودة ناجحة في مشواره بالدوري الإيطالي لكرة القدم وتغلب على مضيفه هيلاس فيرونا 2 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة التي شهدت أيضا فوز كالياري على مضيفه سبال 1 - صفر.

واستفاد نابولي من الدفعة المعنوية التي اكتسبها من تتويجه يوم الأربعاء الماضي بلقب كأس إيطاليا، على حساب يوفنتوس، وحسم المباراة خارج ملعبه بهدفين نظيفين سجلهما أركاديوز ميليك وهيرفينغ لوزانو في الدقيقتين 38 و90 .

ورفع نابولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن.

وخاض نابولي مباراته السابقة في الدوري الإيطالي في 29 فبراير، حينما تغلب على تورينو 2 - 1 .

ولدى استئناف المنافسات بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعادل نابولي مع إنتر ميلان 1 - 1 في إياب الدور قبل النهائي بكأس إيطاليا في 13 يونيو الجاري ثم تغلب على يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي 4 - 2 بضربات الجزاء الترجيحية في النهائي إثر نهاية المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحقق عودة ناجحة في منافسات الدوري الإيطالي.

أما كالياري فقد خطف هدف الفوز 1 - صفر أمام سبال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجله جيوفاني سيميوني.

ورفع كالياري رصيده إلى 35 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر بينما تجمد رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.