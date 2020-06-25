العدالة يتعاقد مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس

أعلن نادي العدالة، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا لناصيف البياوي الذي اعتذر عن إكمال الموسم.

وقال العدالة في حسابه الرسمي على "تويتر": أنهت إدارة النادي التعاقد مع جيوفاني سوليناس لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتقوم الإدارة بإنهاء إجراءات قدومه إلى السعودية ليبدأ مهمته مع الفريق.

وسبق وخاض صاحب الـ "52 عاما" تجربة في السعودية مع الفيصلي في 2014 و2017، كما أشرف على أندية وفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين خلال 2010 و2013.