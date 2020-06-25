راموس: كل هذا الضجيج لأننا في صدارة الدوري

نفى سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام مؤخرا، وقال إن المنتقدين يحاولون الهجوم على فريقه منذ عودته إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وأضاف راموس بعد الفوز 2-صفر على ريال مايوركا يوم الأربعاء ليستعيد صدارة المسابقة متفوقا على برشلونة: كل هذا الضجيج كان متوقعا لأننا في صدارة الدوري والناس لم يتحدثوا كثيرا عنا قبل ذلك.



وكان ريال مدريد متأخرا بنقطتين عن برشلونة عند استئناف الموسم في وقت سابق من الشهر الحالي ويتساوى حاليا معه برصيد 68 نقطة لكنه يتفوق على غريمه الكاتالوني بفارق المواجهات المباشرة.



والفوز على مايوركا كان الرابع على التوالي للفريق بينما فاز برشلونة في ثلاث مباريات وتعادل بدون أهداف مع مستضيفه أشبيلية يوم الجمعة الماضي.



واستفاد ريال من إلغاء هدف فالنسيا في الفوز 3-صفر قبل أسبوع مما جعل جيرار بيكي مدافع برشلونة يقول : بالنظر إلى سير المباريات فمن الصعب أن يفقد ريال مدريد النقاط.



واستفاد فريق المدرب زين الدين زيدان من ثلاثة قرارات في انتصاره 2-1 على مستضيفه ريال سوسيداد يوم الأحد من بينهم إلغاء هدف لصاحب الأرض.



وكان يمكن إلغاء هدفه الأول ضد مايوركا الذي أحرزه فينيسيوس جونيور بداعي وجود خطأ ضد داني كاربخال في بناء الهجمة، لكن راموس، الذي ضاعف من تقدم ريال مدريد بركلة حرة رائعة في الشوط الثاني، قال إن الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام غير منطقي.



وأضاف : لا أعتقد أنها قرارات محددة مسبقا وكأننا نشكر الحكام على وجودنا في صدارة الدوري. يجب على الجميع التوقف عن تخيل هذه الأمور.