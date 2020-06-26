بعد الفوز بالدوري.. يورغن كلوب يحذر الأندية

حذر يورغن كلوب مدرب ليفربول منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من أن فريقه لن يتوقف في سعيه للمزيد من النجاح عقب التتويج باللقب يوم الخميس.

وفاز ليفربول بلقب الدوري قبل سبع جولات على النهاية عقب خسارة مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني 2-1 أمام مستضيفه تشيلسي ليمنح فريق كلوب، الذي خسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، فارقا يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة.

وقال المدرب الألماني للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الفيديو يوم الجمعة : التماسك الذي أظهره اللاعبون كان استثنائيا حقا لدرجة لا يمكن وصفها ولن نتوقف عند هذا الحد. لن نتوقف، يجب علينا التركيز ومواصلة ذلك، نرى أن هناك فرصة لكن '‬لن نتوقف‭'‬ لا يعني أننا سنفوز بكافة الألقاب، نريد فقط التطوير.

لكن قال المدرب الألماني، الذي فاز مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إنه لا يوجد أي ضمان لتحقيق المزيد من الألقاب.

وأضاف: الأندية الاخرى جيدة بالفعل وستتحسن. سيتي استثنائي للغاية. لذلك لا يمكنني أن أعد بالفوز بكافة البطولات لكن يمكن أن أعد ببذل المزيد من الجهد للتطور، هذا ممكن لأنه توجد أشياء في كرة القدم يمكن تطويرها بالطبع، من الصعب تحسين التماسك والاتساق،و لو استطعنا الحفاظ على هذا

القدر من التماسك سيكون من الجيد حقا. لكننا في وضع جيد ولهذا نحن هنا.

وفي الموسم الماضي خسر ليفربول مباراة واحدة وحصد 97 نقطة لكنه حل ثانيا خلف سيتي فريق المدرب بيب جوارديولا. وقال كلوب إن ذلك أثبت أنه يوجد مجال ضئيل للخطأ.

وأضاف: نعلم أنه إذا أردت الفوز بالدوري فلا يمكن لك أن تخسر أي مباراة لأن سيتي عادة لا يخسر. سيتي لا يتوقف منذ أن تولى بيب مسئولية الفريق ونحن سنحاول أن نفعل ذلك أيضا وسنحاول أن لا نتوقف ونواصل التطور.