حكيمي يرفض ريال مدريد ويقترب من إنتر ميلان

المصدر: مدريد - د ب أ

أصبح أشرف حكيمي المعار لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من ريال مدريد الإسباني على أعتاب الانتقال بشكل دائم إلى فريق إنتر ميلان الإيطالي، وفقا لما ذكرته مجلة "كيكر".

ولعب حكيمي "21 عاما" لفريق دورتموند في العامين الماضيين على سبيل الإعارة.

ووفقا للمجلة، يوم الجمعة، فإن قيمة الصفقة ينبغي أن تتراوح مابين 45 مليون يورو، بالإضافة لمكافآت. وتمت مناقشة الأمر بالفعل بين الريال وإنتر ميلان، وأن اللاعب لا ينوي العودة إلى مدريد لأنه لا يريد البقاء في دكة البدلاء.

وفي اليوم السابق أعلن بوروسيا دورتموند تعاقده مع الظهير الأيمن البلجيكي توماس مونييه من باريس سان جيرمان. ويقال أن مونييه "28 عاما" سيسد الفراغ الذي سيتركه حكيمي بعد رحيله.