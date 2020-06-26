غوارديولا: التهنئة لليفربول على الموسم الرائع

قدم بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التهنئة لليفربول، لدى تأكد تتويج الأخير بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، إثر هزيمة مانشستر سيتي مساء الخميس.

وتغلب تشيلسي على مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني 2 - 1 مساء الخميس ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت فوز ليفربول على كريستال بالاس 4 - صفر مساء الأربعاء، ليحسم بذلك لقب الدوري لصالح ليفربول حيث يتفوق في الصدارة بفارق 23 نقطة أمام مانشستر سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.

وقال غوارديولا عقب مباراة الخميس: التهنئة لليفربول على هذا الموسم الرائع، لا يزال علينا اللعب لخمسة أو ستة أسابيع، لكننا فزنا بالكثير في الأعوام الأخيرة وبالطبع نتطلع إلى تقليص الفارق. لا يفترض نسيان أننا في المركز الثاني بالدوري ونتفوق على الكثير من الفرق الأخرى.