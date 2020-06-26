فان ديك: ليفربول نقل الدوري الإنجليزي إلى درجة أخرى

قال فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول إن فريق المدرب يورغن كلوب نقل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى درجة أخرى بعدما توج بطلا للبلاد لأول مرة في 30 عاما الخميس.

وفاز تشيلسي 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لتبدأ احتفالات ليفربول قبل سبع جولات من النهاية إذ ابتعد بالصدارة بفارق 23 نقطة.

وأبلغ الهولندي فان ديك، وهو أحد أبرز عوامل نجاح ليفربول على مدار 12 شهرا الماضية، شبكة "بي.تي سبورت "من المذهل أن أكون جزءا من هذه المجموعة، في الموسم الماضي فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا وهذا العام، خاصة في الدوري الممتاز، انتقلنا إلى درجة أخرى. كنا محافظين على مستوانا ونقوم بعمل جيد.

وأضاف: هذا شعور مذهل. من لحظة انضمامي ونحن متحدون والجميع جزء من ذلك بدءاً من العاملين في ميلوود (مركز تدريب ليفربول) واستاد أنفيلد واللاعبين بالتأكيد.

وتابع: كلنا نريد الأمر ذاته. خارج الملعب نحن مرتبطون سويا وهذا أمر مذهل.

وفاز ليفربول في 28 من 31 مباراة في الدوري ويمكنه تحطيم رقم سيتي القياسي البالغ 100 نقطة في موسم واحد والذي حققه في 2017-2018 عندما احتل الفريق القادم من منطقة مرسيسايد المركز الثاني متأخرا بفارق 25 نقطة عن البطل.

وقال القائد جوردان هندرسون إن كلوب مدرب بروسيا دورتموند السابق، والذي تولى المسؤولية بعد رحيل بريندان رودغرز في 2015 بعد خسارة اللقب بفارق ضئيل، ساعد النادي على إنهاء انتظار 30 عاما للقبه 19 في الدوري.

وأضاف: منذ اليوم الأول جاء كلوب وقام بتغيير كل شيء والجميع تبعوه وكان أمرا استثنائيا ورحلة مذهلة. ما تراه هو ما تحصل عليه سواء كان في مؤتمراته الصحفية أو جلوسه على مقاعد البدلاء.



وتابع: بالتأكيد يملك المزيد على الجانب الشخصي مع اللاعبين لكنه يملك التوازن فيما يخص علاقته باللاعبين وكونه صديقا لهم وأيضا لا يرحم في أوقات أخرى.

واختتم هندرسون حديثه قائلا: إنه قائد رائع وإنسان مذهل ونحن نثق فيه.