أتالانتا يحقق فوزه السادس توالياً.. ونابولي يعبر سبال

واصل أتالانتا انتفاضته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي، إثر فوزه الثمين والمستحق 3 - 2 على مضيفه أودينيزي يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز ميلان على ضيفه روما 2 - صفر، ونابولي على ضيفه سبال 3 - 1، وبولونيا على مضيفه سامبدوريا 2 - 1، فيما تعادل فيرونا مع مضيفه ساسولو 3 - 3.

وارتفع رصيد أتالانتا إلى 57 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، فيما توقف رصيد أودينيزي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة التاسعة على التوالي، عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط.

وبادر دوفان زاباتا بالتسجيل لمصلحة أتالانتا في الدقيقة التاسعة، لكن كيفن لاسانيا أحرز هدف التعادل لأودينيزي في الدقيقة 31، غير أن لويس مورييل أحرز الهدفين الثاني والثالث لأتالانتا في الدقيقتين 71 و79، فيما سجل لاسانيا الهدف الثاني لأودينيزي في الدقيقة 87.

وأنعش نابولي حظوظه في المشاركة بالمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، بتغلبه 3 - 1 على ضيفه سبال.

ورفع نابولي رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، في حين تجمد رصيد سبال عند 18 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليصبح على مشارف الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وتقدم نابولي بهدف مبكر عن طريق نجمه البلجيكي درييس ميرتينز في الدقيقة الرابعة، لكن أندريا بيتانا سجل هدف التعادل لسبال في الدقيقة 29.

ولم يهنأ سبال بتعادله طويلا، بعدما أعاد خوسيه ماريا كاييخون التقدم لنابولي بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36، فيما أضاف أمين يونس الهدف الثالث في الدقيقة 78.