الهلال يمدد عقدي الشلهوب والشهري

استأنف نادي الهلال تدريباته مساء يوم الأحد استعداداً لاستكمال الموسم الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

واتفقت إدارة الهلال مع الثنائي محمد الشلهوب وصالح الشهري لتمديد عقودهما حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019 - 2020، وكان الأخير انضم للفريق خلال فترة انتقالات صيف 2019 قادماً من الرائد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وواصل عبدالله عطيف ويزن جاري برنامجهما التأهيلي وذلك بعد تعرضهما لقطع في الرباط الصليبي قبل فترة توقف النشاط الرياضي.

ويحتضن مقر النادي تدريبات الفريق الأول خلال الأيام المقبلة على أن يقيم الفريق معسكراً تحضيرياً في الطائف ابتداءاً من يوم 3 يوليو.