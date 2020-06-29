برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الإثنين التعاقد مع لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش آتيا من يوفنتوس لقاء 60 مليون يورو، وذلك بعيد انتقال لاعبه البرازيلي آرثر ميلو الى النادي الإيطالي لقاء 72 مليونا.

وأفاد برشلونة في بيان أن بيانيتش (30 عاما) سيوقع عقدا مع بطل إسبانيا لأربعة مواسم، في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون يورو، تضاف إليها خمسة ملايين من الحوافز والمكافآت، على أن يلتحق بصفوفه بعد نهاية الموسم الحالي.

وحدد النادي الكاتالوني قيمة البند الجزائي للاستغناء عن لاعبه الجديد، بـ400 مليون يورو.