مانشستر سيتي يتجاوز نيوكاسل ويواجه أرسنال في نصف النهائي

أكمل فريق مانشستر سيتي قافلة المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على نيوكاسل 2 - صفر يوم الأحد في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله كيفين دي بروين في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني في الدقيقة 68. وكانت فرق مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال تأهلت للدور قبل النهائي بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع أرسنال، فيما يلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد، في الدور قبل النهائي الذي يستضيفه ملعب ويمبلي يومي 18 و19 يوليو.

فرض مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه نيوكاسل الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ورغم محاولات مانشستر سيتي الهجومية إلا أنه فشل في اختراق دفاع نيوكاسل لينحصر اللعب في سوط الملعب حتى جاءت الدقيقة 14 والتي شهدت تسديدة قوية من أندي كارول لاعب نيوكاسل من خارج منقطة الجزاء لكن كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 17 ضاعت فرصة هدف مؤكد على مانشستر سيتي عندما مرر كايل والكر كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى سددها غابرييل جيسوس بتسديدة لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس خافيير مانكويلو.

وسدد رياض محرز في الدقيقة 19 من خارج منطقة جزاء نيوكاسل من الناحية اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس مانكويو. وفي الدقيقة 23 أهدر رحيم سترلينغ فرصة هدف مؤكد عندما سدد رياض محرز كرة قوية اصطدمت بقدم أحد لاعبي نيوكاسل وتهيأت أمام سترلينغ داخل منطقة الجزاء حيث حاول لعبها من فوق الحارس مانكويو الذي تمكن من إبعاد الكرة. وفي الدقيقة 25 سدد رحيم سترلينغ كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن مانكويو تألق وتصدى للكرة.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي نيوكاسل لينحصر اللعب في وسط الملعب. وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء عندما قام فابيان شير بدفع غابرييل جيسوس داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها كيفين دي بروين بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لمانشستر سيتي في الدقيقة 37. واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى نيوكاسل لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر سيتي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثان، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نيوكاسل. وكان رياض محرز قريبا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة. وبمرور الوقت تخلى نيوكاسل عن حذره الدفاعي وبادل فريق مانشستر سيتي للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه اضطر فريق مانشستر سيتي للتراجع لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه. وكاد نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي أن يهدي نيوكاسل هدفا في الدقيقة 66 عندما أخطا في تمرير الكرة ليحصل عليها آلان سان ماكسيمين حيث مرر كرة عرضية قابلها دوايت غايل بتسديدة لكنها علت العارضة. ورد مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثاني عندما استلم رحيم سترلينغ الكرة على حدود منطقة جزاء نيوكاسل ليسدد كرة قوية عانقت الشباك. واستمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نيوكاسل.

ومع ذلك لم يكن هناك أي خطورة على المرميين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2 - صفر وتأهله للدور قبل النهائي.