يوفنتوس يعلن استمرار بوفون وكيليني لموسم آخر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين أن النجمين المخضرمين، حارس المرمى جيانلويجي بوفون والمدافع جيورجيو كيليني، وقعا عقودا جديدة للاستمرار ضمن صفوف الفريق لموسم آخر ينتهي في 2021 .

وحقق بوفون "42 عاما" رقما قياسيا يتمثل في التتويج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي تسع مرات، وذلك بعد أن انضم إليه قادما من بارما في عام 2001 .

وقضى بوفون موسم 2018 - 2019 ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقب الدوري.

وفي عام 2006، توج بوفون مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم وذلك في المشاركة الثالثة من إجمالي خمس مشاركات له في المونديال.

ويحمل بوفون الرقم القياسي في تاريخ المشاركات مع المنتخب الإيطالي، المتمثل في 176 مباراة دولية، علما بأن آخر مشاركة له في المنتخب كانت في مارس 2018 .

أما كيليني "35 عاما" الذي ارتدى شارة قيادة يوفنتوس بدلا من بوفون، فقد توج مع الفريق بلقب الدوري ثماني مرات وشارك في 103 مباريات دولية مع المنتخب.

واستعاد كيليني مستوياته القوية رغم التعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة في وقت مبكر من الموسم الجاري.

ويلعب بوفون في الموسم الحالي دور الحارس البديل في ظل مشاركة فويتشيك تشيزني كحارس أساسي ليوفنتوس، وقد خاض بوفون سبع مباريات فقط خلال الموسم في الدوري.

لكن بوفون يحظى بفرصة تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركات في الدوري الإيطالي، حيث يتعادل حاليا مع نجم دفاع ميلان السابق باولو مالديني برصيد 647 مباراة لكل منهما.