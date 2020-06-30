أرتيتا: لا مجال للخطأ أمام أرسنال

قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الثلاثاء إن الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يكون لديه أي هامش لارتكاب أخطاء إذا أراد التأهل لمسابقة أوروبية الموسم المقبل وسيعول على مستوى لاعبيه في ملعبهم للتقدم في الترتيب.



وخاض أرسنال، الذي يحتل المركز العاشر، ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبه منذ استئناف الموسم هذا الشهر بعد توقف طويل بسبب جائحة كورونا بينما تحقق الانتصار في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي على شيفيلد يونايتد يوم الأحد خارج ملعبه أيضا.



وسيلاقي نوريتش سيتي متذيل الترتيب الأربعاء وستكون أول مباراة لأرسنال على ملعب الإمارات منذ استئناف الموسم. وجمع الفريق المنتمي لشمال لندن 13 نقطة في آخر خمس مباريات على ملعبه قبل توقف النشاط.



وقال أرتيتا للصحفيين: من الآن فصاعدا كل مباراة سنخوضها يجب الفوز بها لأن هناك الكثير من الفرق تسبقنا ولا يوجد أي هامش للخطأ. يجب أن نكون في غاية القوة على ملعبنا إذا أردنا احتلال المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.



وتابع: نتطلع بالفعل للعب على ملعبنا حيث نستمتع أكثر بالمباريات لكن غياب الجماهير يحرمنا من أفضلية كبيرة.



وأكد أرتيتا أن قلب الدفاع وليام ساليبا البالغ من العمر "19 عاما"، والذي تعاقد معه أرسنال العام الماضي قبل أن يعيره إلى سانت ايتيين، سيكمل الموسم مع النادي الفرنسي حتى يشارك في نهائي كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان في 24 يوليو.



وقال أرتيتا: قضى معهم العام بأكمله ويستحق المشاركة في نهائي الكأس إذا أراد المدرب ذلك. يجب أن نمنحه الفرصة لخوض التجربة قبل العودة لصفوفنا.