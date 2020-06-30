إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، إنه تم تسجيل حالة إيجابية واحدة خلال الفحوص الأخيرة لكوفيد-19 بين اللاعبين وأطقم الأندية الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19 حالة منذ بدء الفحوص الشهر الماضي.



واستأنف الدوري الممتاز موسمه في وقت سابق هذا الشهر بعد 100 يوم من التوقف بسبب الوباء كما لعبت مباريات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، وضمت ثمانية أندية من الدوري الممتاز، في مطلع الأسبوع.



وأضافت في بيان: يمكن أن يؤكد الدوري الممتاز أنه بين يومي الاثنين 22 يونيو والأحد 28 يونيو خضع 2250 لاعبا وعضوا بأطقم الأندية لفحوص كوفيد-19 وظهرت حالة إيجابية واحدة.



ولم تكشف المسابقة عن هوية المصاب أو النادي الذي ينتمي له، ومنذ عودة التدريبات التي تشمل احتكاكات جسدية الشهر الماضي بدأت فحوص كورونا في 17 مايو آيار، وأجرت الرابطة 11 جولة للفحوص حتى الآن.