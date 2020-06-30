بيولي: "الأسد الجائع" قد يشارك أمام سبال

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الثلاثاء إن زلاتان إبراهيموفيتش سيعود لصفوف الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق أبعدته منذ استئناف الموسم واصفا المهاجم السويدي المخضرم البالغ من العمر "38 عاما" بالأسد الجائع.

وأضاف بيولي أن إبراهيموفيتش، الذي عاد لميلان لفترة ثانية في يناير الماضي وأصيب في التدريبات في أواخر مايو، خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، سينضم على الأرجح إلى التشكيلة التي ستواجه سبال المتعثر خارج ملعبها الأربعاء.



وأبلغ بيولي محطة ميلان التلفزيونية : إبراهيموفيتش على ما يرام. إنه أسد جائع دائما. أدى المران بشكل رائع الاثنين وإذا كرر الأداء ذاته الثلاثاء فانه سينضم إلى التشكيلة.



وكان ميلان تراجع في فترة من الموسم الحالي للمركز 14 لكنه خسر مباراتين فقط منذ بداية العام وتقدم للمركز السابع وربما يحصل على مكان في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.



وعين النادي بيولي في أكتوبر الماضي بدلا من ماركو غيامباولو الذي أقيل بعد سبع مباريات فقط من الموسم ونجح بيولي في تغيير حظوظ ميلان.



وقال : استغرق الأمر بعض الوقت لبناء فريق وتطويره وفرض طريقة اللعب التي أراها مناسبة. يتعين مواصلة التركيز واللعب بقوة، هناك 30 نقطة متاحة ويتعين أن نسعى لتحقيق أهدافنا. متوسطنا الحالي بالحصول على نقطتين من كل مباراة حصيلة رائعة. نرغب في مواصلة هذا الأداء وأتمنى أن يكون كافيا للتأهل إلى أوروبا.