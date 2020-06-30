لاعبو دورتموند يتخلون عن جزء من رواتبهم إلى نهاية العام

قال هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، يوم الثلاثاء إن لاعبي الفريق سيواصلون التخلي عن جزء من رواتبهم حتى نهاية العام الجاري.

وكان لاعبو دورتموند قد وافقوا على تخفيض نسبة من رواتبهم خلال فترة توقف المنافسسات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وقال فاتسكه إن الأمر سيستمر حتى نهاية العام الجاري، وقد تردد أن اللاعبين يتنازلون عن نسبة 20% من الرواتب.

وكان نادي دورتموند قد أعلن الاثنين أنه يتوقع أن تصل خسائره إلى نحو 45 مليون يورو (5ر50 مليون دولار) في الموسم المنقضي، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

وأوضح دورتموند في بيانه للبورصة الاثنين أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات بدون حضور الجماهير أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات.