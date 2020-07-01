أتلتيكو يوقف برشلونة ويقرب ريال مدريد من اللقب

واصل فريق برشلونة السقوط في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه أتلتيكو مدريد 2-2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وتقدم برشلونة بهدف سجله دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 11، وتعادل ساؤول نيجويز لأتلتيكو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء، ثم سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، إلا أن نيجويز سجل هدف التعادل لأتلتيكو مجددا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء أيضا.

وتضاءلت فرص برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري خاصة أنه رفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف ريال مدريد، الذي يواجه خيتافي يوم الخميس في ذات الجولة، وبإمكانه أن يوسع الفارق إلى أربع نقاط في حال الفوز.

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام إشبيلية.

وهذا هو التعادل الثاني على التوالي لبرشلونة حيث سقط في فخ التعادل 2-2 أمام سلتا فيغو في الجولة الماضية، وهو التعادل السابع للفريق هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والخسارة في خمس.

فيما أصبح هذا التعادل هو الأول لأتلتيكو بعد أربع انتصارات متتالية، وهو التعادل الرابع عشر لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 15 مباراة والخسارة في أربع.