الهلال يلغي معسكر الطائف

أعلن نادي الهلال، يوم الأربعاء، عن تغيير برنامج تحضيراته لاستئناف مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، وذلك عبر إقامة معسكر إعدادي في الرياض بدلا من الطائف.

وقال الهلال في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": فضل الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوتشيسكو إقامة معسكر إعدادي داخلي لفريق الهلال الأول في الرياض، عوضا عن المعسكر الذي كان من المقرر إقامته في الطائف.

وواصل البيان: جاء ذلك بعد جاهزية الملعبين الرئيسي والرديف، وتوفر كافة المتطلبات في الصالة الرياضية بمقر النادي.

وتستأنف مسابقة الدوري بتاريخ 4 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يلاقي الهلال غريمه النصر في الخامس من أغسطس ضمن منافسات الأسبوع 23.