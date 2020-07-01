بيانيتش.. عاشق ريال مدريد الذي انتقل إلى برشلونة

أكمل برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب يوفنتوس ميراليم بيانيتش، يوم الاثنين، في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو، ووقع بيانيتش "30 عاما" عقدا لمدة 4 سنوات مع بطل الدوري الإسباني، مقابل 60 مليون يورو.

ويبدو أن الدولي البوسني سيندم على تصريحاته السابقة التي أدلى بها خلال فترة وجوده في روما، إذ ذكر أنه من محبي غريم برشلونة، فريق ريال مدريد.

وكشف بيانيتش في تصريحات لصحيفة "أوسلوبودجيني" البوسنية في 2009 عن حبه لريال مدريد، وأنه من أشد مشجعي "لوس بلانكوس" منذ أيام البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان، الذي يشرف حاليا على تدريب نادي العاصمة الإسبانية، وقال بيانيتش حينها: إنه سعيد باللعب في روما، لكنه يحلم بالانتقال إلى فريقه المفضل.

ووفقا للتقارير الصحافية، هناك حالة من عدم الرضا لدى مشجعي الفريق الكاتالوني جراء انتقال ميراليم بيانيتش إلى الفريق، ووصف الكثير من المشجعين الصفقة بالسياسية، وليست من أجل تحسين الفريق فنيا، وأنه تم التعاقد مع اللاعب لأنه بوسني، لاسيما في ظل انتقال آرثر في صفقة تبادلية، خاصة وأن اللاعب البرازيلي أصغر سنا وأمامه مستقبل مميز وقادر على العطاء لسنوات طويلة.

وتوقعت وسائل الإعلام أن تجذب تصريحات بيانيتش السابقة بأنه من مشجعي ريال مدريد، المزيد من الغضب تجاهه من مشجعي النادي الكاتالوني قبل انضمامه إلى "كامب نو" في الموسم الجديد.

وفور التعاقد مع بيانيتش، حصن برشلونة الدولي البوسني بشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو، وساعد اللاعب الجديد للنادي الكاتالوني فريقه السابق في الفوز بثلاثة ألقاب دوري خلال سنواته الأربع في يوفنتوس، ويبدو أنه قريبا من تحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة أيضا.

ويأتي انتقاله إلى إسبانيا، بعد موسم مضطرب لبرشلونة، الذي يتخلف عن ريال مدريد في ترتيب المسابقة.

وعقب اتمام انتقاله إلى برشلونة، كتب بيانيتش على حسابه في "إنستغرام" : أنا سعيد للغاية وسأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي. أراكم قريبا.

