رباعية نظيفة لأرسنال في مرمى نوريتش تقربه من "المراكز الأوروبية"

أحرز النجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ هدفين قاد بهما فريقه أرسنال للتغلب 4 - صفر على ضيفه نورويتش سيتي يوم الأربعاء في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز نيوكاسل يونايتد 4 - 1 على مضيفه بورنموث، وإيفرتون على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1. وارتفع رصيد أرسنال، الذي واصل صحوته في البطولة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، إلى 46 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، ظل نورويتش قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 21 نقطة، ليزداد موقفه سوءا في صراعه لتجنب العودة لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة) مجددا، حيث يبتعد بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان، قبل ست مراحل على نهاية المسابقة.

وافتتح أوباميانغ التسجيل لأرسنال في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله السويسري غرانيت تشاكا الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 37. وعاد أوباميانغ لهز الشباك من جديد، بتسجيله الهدف الثالث لأرسنال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67، رافعا رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، تقاسم بها صدارة ترتيب هدافي المسابقة مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بفارق هدف وحيد أمام داني إنغز مهاجم ساوثهامبتون، صاحب المركز الثاني.

واختتم البرتغالي سيدريك سواريس مهرجان الأهداف، بإحرازه الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 81، ليعود الكثير من الاتزان لفريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لاسيما وأن هذا الانتصار يأتي بعد فوز فريق (المدفعجية) 2 - صفر على مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الماضية.

بدأت المباراة بهجوم من جانب أرسنال ولكن بلا فاعلية على المرمى، فيما شهدت الدقيقة 19 أول فرصة محققة للفريق اللندني عن طريق أوباميانغ، الذي تابع تمريرة عرضية من جهة اليمين عن طريق داني سيبايوس، ليسدد ضربة رأس لكنها ذهبت ضعيفة إلى الهولندي تيم كرول، حارس مرمى نوريتش. ورد نورويتش بهجمة سريعة في الدقيقة 20، انتهت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر بن جودفري، لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن وخرجت لركلة مرمى. وأرسل سيبايوس كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 22، قابلها أليكسندر لاكازيت بضربة رأس ولكنها في منتصف المرمى ليمسك بها كرول بسهولة. وحصل أرسنال على ركلة حرة مباشرة بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 30 نفذها ديفيد لويز، الذي وضع الكرة في منتصف المرمى، لتذهب لأحضان كرول.

وترجم أرسنال سيطرته على المباراة بتسجيله هدفا في الدقيقة 33 عن طريق أوباميانغ، الذي استغل خطأ فادحا من كرول، الذي حاول مراوغته، ليستخلص الكرة من بين أقدام الحارس الهولندي، ويضعها في الشباك الخالية. ولم تمر سوى أربع دقائق، حتى أضاف جرانيت تشاكا الهدف الثاني لأرسنال، عندما تابع تمريرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أوباميانغ، ليسدد من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين كرول داخل الشباك.

ورغم التقدم بهدفين، واصل أرسنال نشاطه الهجومي في محاول لتعزيز النتيجة، قبل أن يطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول معلنا تقدم الفريق الملقب بـ(المدفعجية) 2 - صفر على نورويتش سيتي. جاءت بداية الشوط الثاني هادئة، فيما حصل نورويتش على ركلة حرة بالقرب من المنطقة في الدقيقة 51، نفذها كيني مكلين الذي أرسل تمريرة عرضية لداخل المنطقة ولكنها لم تجد متابعا فمرت إلى ركلة مرمى. ولم تمر سوى دقيقتين حتى سدد أونل هيرنانديز لاعب نوريتش من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل، وطالب لاعبو نوريتش بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 60، عقب سقوط تود كانتويل داخل منطقة جزاء أرسنال في كرة مشتركة مع سياد كولاسيناك، لكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وجاءت الدقيقة 68، لتشهد الهدف الثالث لأرسنال عن طريق أوباميانغ، الذي تابع كرة عائدة من الدفاع بشكل خاطئ، لتصل للمهاجم الغابوني، المتواجد على حدود المنطقة، ليسدد تصويبة متقنة على كرول داخل الشباك. استغل أرسنال حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو نورويتش، ليضيف سيدريك سواريس الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، عبر قذيفة صاروخية رائعة من خارج المنطقة، سكنت أقصى يسار المرمى. لم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير في النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين لأرسنال 4 - صفر على نورويتش سيتي.