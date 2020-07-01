مانشستر يونايتد يعزز طموحاته الأوروبية بفوز كبير

المصدر: لندن - د ب أ

واصل مانشستر يونايتد تعزيز فرصه في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الكبير 3 - صفر على مضيفه برايتون يوم الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وأنهى مانشستر الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماسون جرينوود وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 16 و29 ثم أضاف فيرنانديز نفسه الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 50 .