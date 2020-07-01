وضع ويغان الإنجليزي تحت الحراسة القضائية

وُضع ويغان أثليتيك المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم تحت الحراسة القضائية بعد أقل من شهر واحد على الاستحواذ عليه من قبل مجموعة يقودها رجل الأعمال القادم من هونغ كونغ أو يونغ واي كاي.

وويغان هو أول ناد إنجليزي يقع تحت الحراسة القضائية منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وتم تعيين بول ستانلي وجيرالد كراسنر ودين واطسون من شركة بجبيز تراينور حراسا قضائيين على ويجان الذي أمضى ثمانية مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هبوطه في 2013، وهو العام ذاته الذي شهد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان ويغان مملوكا لعائلة ويلان حتى 2018 قبل أن تستحوذ عليه إنترناشونال إنترتينمنت كورب ومقرها هونغ كونغ.

وتغيرت ملكية النادي للمرة الثانية في عامين عندما استحوذ عليه كونسورتيوم من هونغ كونغ بقيادة أو يونغ في يونيو حزيران.

ويحتل ويغان المركز 14 في دوري الدرجة الثانية برصيد 50 نقطة بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وعقوبة الوضع تحت الحراسة القضائية في كرة القدم الإنجليزية هي خصم 12 نقطة والتي إذا طبقت ستطيح بويغان إلى مؤخرة الترتيب.