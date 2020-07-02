الإعلان عن موعد استئناف الدوري المصري

قال الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس، إن الدوري المحلي الممتاز سيستأنف نشاطه في السابع من أغسطس بعد توقفه منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صفحة الاتحاد على موقع "فيس بوك" عن حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات بالاتحاد قوله إن استئناف البطولة سيبدأ بالمباريات المؤجلة.

وأضاف الزناتي: نحن بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من السابع من أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، سيتم الكشف عن جدول هذه المرحلة فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام، المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الافريقي لكرة القدم المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى، أكد الاتحاد المصري أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد ستتخذ القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

وتوقف الدوري المصري الممتاز منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وكان الأهلي يتصدر الترتيب ولديه 49 نقطة من 17 مباراة.

وحصلت أندية الدوري المصري على الضوء الأخضر من الحكومة الشهر الماضي لاستئناف التدريبات مع خضوع لاعبيها لفحوص فيروس كورونا، وبدأت بعض الأندية التدريبات بالفعل.