لامبارد يلوم لاعبيه بعد الخسارة أمام وست هام

ألقى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي باللوم على عدم انتباه لاعبيه للتفاصيل في هزيمته المفاجئة 3-2 أمام مستضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.



وسيطر تشيلسي على المباراة لفترات طويلة، لكن شباكه استقبلت هدفا مفاجئا عندما سدد أندريه يارمولينكو كرة منخفضة في المرمى في الدقيقة 89 بعد هجمة مرتدة.



وكان تشيلسي يستطيع التقدم للمركز الثالث وقطع خطوة كبيرة نحو ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا لكنه ظل في المركز الرابع متقدما بنقطتين فقط على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.



وقال لامبارد: هذا يحدث فهذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز، استحوذنا على الكرة، لكن ارتكب الأخطاء وستؤلمك. لست راضيا عن طريقة استقبال أي هدف، كانت هناك تفاصيل نعرفها في المباراة لكننا خسرنا لأننا لم نتعامل معها.



وبعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الأسبوع الماضي ثم على ليستر سيتي وبلوغ الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي دخل تشيلسي مباراة القمة في حالة رائعة.



لكن سجله الجيد منذ استئناف الموسم توقف بعدما تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام وست هام المتعثر.



ومنح ويليان التقدم لتشيلسي من علامة الجزاء لكن توماش سوتشيك وميخائيل أنطونيو وضعا وست هام في المقدمة بنهاية الشوط الأول قبل أن يدرك ويليان التعادل من ركلة حرة، وبحث تشيلسي عن هدف الفوز لكن البديل يارمولينكو حسم الأمور لوست هام.



وقال لامبارد: لهذا السبب ننافس على المربع الذهبي وليس أول مركزين لأننا لا نفعل الأمور الصحيحة مثل فريقي المقدمة. لست سعيدا بما حدث لكن في الوقت ذاته نتقدم بنقطتين على مانشستر يونايتد الذي يحقق نتائج جيدة، أعتقد أننا لعبنا بشكل رائع في بعض الأوقات هذا الموسم.

كمجموعة يجب علينا البحث عن استمرارية في الأداء.