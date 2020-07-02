انتصارات أتالانتا تتواصل بفوزه على نابولي

حقق أتالانتا انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه نابولي 2 - صفر يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم أتالانتا في الدقيقة 47 عن طريق ماريو بازاليتش، قبل أن يضيف زميله روبن غوسينس الهدف الثاني في الدقيقة 55. كان أتالانتا فاز في كل المباريات التي خاضها منذ عودة منافسات الدوري في أواخر شهر يونيو الماضي، حيث اكتسح ساسولو 4 - 1 وفاز على لاتسيو وأودينيزي بنتيجة 3 - 2 .

ورفع أتالانتا رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، والذي يتأهل صاحبه مباشرة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفارق 12 نقطة عن روما صاحب المركز الخامس.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد نابولي، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة منذ عودتها، عند 45 نقطة في المركز السادس المؤهل مباشرة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.