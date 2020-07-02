معسكر مغلق يجهز الزمالك لدوري أبطال إفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري يوم الأربعاء عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدريبات يوم الخميس مع إجراء مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد على نفقة القلعة البيضاء.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه بعد اجتماع مطول للمجلس تمت الموافقة على خوض فريق الكرة معسكرا مغلقا لمدة 15 يوما ببرج العرب في الإسكندرية في الوقت الذي يحدده الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني. كما قرر المجلس تجديد عقد حازم إمام لاعب الفريق الأول بالنادي وتمديد عقد عبدالله جمعة ظهير أيسر الزمالك.

وأوضح مرتضي منصور رئيس الزمالك في تصريحات نشرها موقع النادي أنه تم عرض الصفقات الخمسة التي تم التوقيع معها على كارتيرون الذي وجه الشكر لمجلس الإدارة بعدما تم الاستقرار على كل الأسماء التي طلبها.

وأضاف البيان: "تنازل لاعبو الفريق الأول بالنادي عن 50% من مستحقاتهم عن الشهور الأربعة الماضية بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها، مع خوض الفريق معسكرا مغلقا لمدة عشرة أيام قبل السفر للكاميرون لخوض مباراة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في أي دولة عربية أو أوروبية حسب رغبة الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واستئجار طائرة خاصة للفريق للسفر إلى الكاميرون للقاء الرجاء المغربي في نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن بطولة الدوري المصري متوقفة منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تستأنف المسابقة فعالياتها في أغسطس المقبل، فيما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الثلاثاء، إقامة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، التي كان مقررا إقامتها في مايو الماضي، من مباراة واحدة بدلا من لقائي ذهاب وعودة.