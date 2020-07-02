ميلان يخطف نقطة ثمينة أمام سبال

تلقت آمال ميلان في اقتناص إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقات القارية في الموسم القادم ضربة قوية، عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه سبال (المتعثر).

وارتفع رصيد ميلان إلى 43 نقطة بفارق نقطتين نقاط خلف نابولي، صاحب المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، وربما يزداد الفارق بين نابولي وميلان إلى خمس نقاط، حال فوز نابولي على مضيفه أتالانتا غدا الخميس في المرحلة ذاتها. في المقابل، ظل سبال في المركز قبل الأخير برصيد 19 نقطة.

وأحرز ماتيا فالوتي الهدف الأول لسبال في الدقيقة 13، فيما أضاف زميله سيرجيو فلوكاري الهدف الثاني في الدقيقة 30، قبل أن يلعب سبال بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 43، بعدما حصل لاعبه ماركو داليساندرو على بطاقة حمراء.

واستغل ميلان النقص العددي في صفوف منافسه، ليقلص الفارق عقب تسجيل رافاييل لياو الهدف الأول للفريق اللومباردي في الدقيقة 79، ثم جاء هدف التعادل عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل فرانشيسكو فيكاري لاعب سبال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.