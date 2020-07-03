أرتيتا متفائل ببقاء أوباميانغ في أرسنال

في خضم الكثير من التكهنات الخاصة بمستقبل المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه لا يجب على فريقه المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بيع أفضل لاعبيه من أجل تمويل مشاريع التطوير في النادي اللندني.

وفي وقت سابق قال أوباميانغ (31 عاما) الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2021 إنه يمر بنقطة تحول في مسيرته الاحترافية وإن قرار التمديد أو الرحيل سيكون في غاية الصعوبة.

وأصبح مهاجم منتخب الغابون أسرع لاعب في أرسنال يحرز 50 هدفا في الدوري الانجليزي الممتاز بعد أن هز الشباك مرتين في الفوز 4-صفر على نوريتش سيتي الأربعاء الماضي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل أن يحل فريقه ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت : حسب رأيي فإنه لا يصح لنا أن نضطر لبيع أفضل لاعب لدينا من أجل السعي للتعاقد مع لاعبين آخرين لتحسين فريقنا.

وأضاف المدرب الإسباني: أقول مرة أخرى إننا لا نعرف كيف ستكون السوق. بالتأكيد نحن نضع خططا مختلفة حتى يتسنى لنا معرفة ما يمكننا القيام به. حتى الآن الغموض لا يزال كبيرا.

وأردف مدرب أرسنال: هذا مجرد رأيي. لكن بالنسبة لشعوري الحالي حول مستقبل أوباميانغ فأنا أعتقد أنه يريد الاستمرار معنا والاستمرار في التطور ومساعدتنا على التحول لفريق أفضل.

ويحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز ولا تزل أمامه فرصة للتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.