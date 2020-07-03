البرازيلي الشاب مارتينيلي يوقع عقداً طويل الأمد مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، عن توقيع البرازيلي جابرييل مارتينيلي مهاجم الفريق، على عقد طويل الأمد مع النادي، ليؤمن مستقبله مع الفريق اللندني.

وذكر أرسنال في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن توقيع مارتينيلي على عقده الجديد، يأتي بعد 48 ساعة من توقيع زميله الشاب بوكايو ساكا على عقد طويل الأمد مع النادي.

وأضاف النادي اللندني، أن مارتينيلي الذي وقع للنادي منذ عام واحد فقط، سجل عشرة أهداف في 26 مباراة خاضها مع الفريق، منذ انضمامه لأرسنال قادما من إيتوانو البرازيلي.

وقال الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لأرسنال: "أنا سعيد لأن جابي وقع عقدا جديدا معنا، إنه لاعب شاب موهوب وأذهلنا بأدائه والعمل الذي قام به، نتطلع الآن أن يعود لكامل لياقته لنتابع تطوره في نادينا".

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 46 نقطة، مع تبقي ست مراحل على نهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.