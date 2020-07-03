الهلال يعلن مواعيد مبارياته الودية

أعلن نادي الهلال مواعيد جدول الفريق المقبل يوم الجمعة والذي يسبق عودة الدوري في أغسطس، وسيشمل 5 مباريات ودية أمام التعاون والفيحاء والشعلة على أن يعلن عن الفريقين الآخرين لاحقا.

وواصل الهلال تدريباته الاعتيادية في الملعب الرئيس بمقر النادي، استعدادًا لاستئناف الموسم الرياضي 2019-2020. واشتمل المران على تدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتطبيق تدريبات تكتيكية وبدنية، وأداء عدد من الجمل الفنية، كما عاد الكولومبي غوستافو كويلار إلى السعودية من كولومبيا، على أن يخضع للفحص الطبي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتقرر أن يبدأ معسكر الهلال يوم الأحد المقبل، في مقر النادي إذ سيخوض 5 مباريات ودية، أمام التعاون والفيحاء والشعلة وفريقين آخرين سيتم الإعلان عنهما لاحقًا.

ويقع الهلال في صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة التي تستأنف خلال الفترة بين 4 أغسطس و9 سبتمبر المقبلين.