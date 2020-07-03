بايرن ميونخ يوقع مع ساني لمدة 5 أعوام

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم الجمعة ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد لمدة خمسة أعوام.

وكان مانشستر سيتي، البطل السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، يأمل في إبقاء الألماني ساني "24 عاما" ضمن صفوفه، لكن اللاعب رفض تمديد العقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2021 .

وبات ساني ثالث صفقات بايرن ميونخ للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي مع حارس المرمى ألكسندر نويبل من شالكه والمدافع الشاب تانجوي نيانزو كواسي من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقتي انتقال حر.