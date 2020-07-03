سترلينغ: سننافس بقوة على دوري الأبطال وكأس الاتحاد

أبدى رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ضيفه ليفربول 4 - صفر يوم الخميس في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال سترلينغ عقب المباراة :المدير الفني غوارديولا قال لنا إن الموسم المقبل يبدأ اليوم، وقد أدينا بشكل جيد. أمامنا كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ونحن بحاجة إلى تقديم عروض قوية في نهاية الموسم.

وأضاف سترلينغ، الذي تألق بشكل كبير خلال المباراة أمام ليفربول كما سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي :خسرنا بعض المباريات التي نعرف أنه لم يكن من المفترض أن نخسرها، وقد خضنا اليوم اختبارا أمام البطل، ونجحنا فيه.

وكان لقب الدوري الإنجليزي قد حسم لصالح ليفربول للمرة الأولى منذ عام 1990، بعدما تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي 2 - 1 يوم الخميس الماضي في المرحلة الحادية والثلاثين التي شهدت فوز ليفربول على كريستال بالاس 4 - صفر قبلها بيوم واحد، ليتسع الفارق حينها بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني إلى 23 نقطة مع تبقي سبع مراحل.

وفي ختام المرحلة الثانية والثلاثين مساء يوم الخميس، أفسد مانشستر سيتي احتفالات ليفربول وجماهيره باللقب، وتغلب عليه 4 - صفر ليرفع سيتي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف ليفربول البطل.