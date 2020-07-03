لويس ألبيرتو أفضل لاعب في فبراير

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن الإسباني لويس ألبرتو لاعب وسط فريق لاتسيو، فاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر فبراير الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن ألبرتو لم يتسلم جائزته في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت الرابطة أن اللاعب سيتسلم الجائزة قبل مباراة فريقه أمام ميلان يوم السبت.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في شهر مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا، قبل أن تستأنف المسابقة في أواخر يونيو الماضي.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.