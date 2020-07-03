نوير أمام تجربة جديدة في نهائي كأس ألمانيا

يظهر مانويل نوير حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة في المباراة النهائية لكأس ألمانيا التي تقام يوم السبت في الملعب الأولمبي ببرلين، ولكنها ستكون المرة الأولى التي تقام فيها المباراة بدون جمهور.

وقال نوير يوم الجمعة :ستكون هذه تجربة حياتية بالنسبة لي. دائما ما تكون المباراة النهائية مميزة. وأيضا لشخص ما دائما ما يتواجد في النهائي، إنه شيئ مميز لتجربته في مثل هذه المباراة، كنا نتمنى حضور الجمهور.

وأكد نوير أن تأثير فيروس كورونا على المباراة النهائية لن يغير من تحفيز لاعبي بايرن للفوز بالكأس.

كما أن مدرب الفريق هانسي فليك، الذي يخوض أول مباراة نهائية له كمدرب، متلهف لتحقيق الثنائية عقب الفوز بالبوندسليغا، وذكر: سنجرب كل شيء من أجل جلب الثنائية لميونخ مرة أخرى.

ومن الممكن أن يعود المدافع نيكلاس شول بعدما غاب عن الفريق بسبب إصابته في الرباط الصليبي حيث سيتدرب في وقت لاحق من اليوم، وقال فليك : وبعد ذلك سنقرر ما إذا كان سيتواجد مع الفريق السبت.

وإذا أصبح شول جاهزا سيفتقد الفريق فقط جهود الثنائي خافيير مارتينيز وكورنتين توليسو، خاصة وأن بقية اللاعبين جاهزين لخوض اللقاء.