نادٍ أوكراني يواجه خطر الاستبعاد لغيابه عن مباراتين

يواجه كارباتي خطر الاستبعاد من الدوري الأوكراني لكرة القدم، بعد عدم حضوره مباراة ماريوبول يوم السبت وهي المرة الثانية التي يغيب فيها عن المواجهة في أسبوع.

وتم إلغاء المباراة بين الفريقين في 31 مايو بعد اكتشاف إصابة لاعبين وإداريين في كارباتي بفيروس كورونا. وتحدد يوم الأربعاء الماضي لإقامة المباراة لكن كارباتي صاحب المركز الأخير والذي انتصر مرتين في 24 مباراة بالدوري لم يحضر بسبب المشاكل المالية.

وأبلغ كابارتي، الفائز بكأس الاتحاد السوفيتي، رابطة الدوري الأوكراني بعدم قدرته على إكمال الموسم. ووفقا للوائح الرابطة فالفريق الذي لا يحضر مباراة في الدوري مرتين يتم استبعاده من البطولة.

وقال إيغور كريشتشينكو الرئيس التنفيذي للرابطة "سنعقد اجتماعا مع لجنة الانضباط (بالاتحاد الأوكراني لكرة القدم) يوم الخميس وسنتخذ القرار". وكارباتي، الذي تأسس في 1963، هو أشهر فريق في أوكرانيا بعد دينامو كييف وشاختار دونيتسك كما شارك في البطولات الأوروبية للأندية في خمس مناسبات سابقة.

وقال رومان سانجار مدرب كارباتي يوم السبت "نحن في صدمة ولا توجد حدود لتطور الوضع. كنت واثقا من إكمال كارباتي مشاركته في الدوري. "أعتقد أن الوضع سيكون طبيعيا. فوق كل ذلك لم نتوقف عن التدريبات".

وتعادل كارباتي في آخر مباراة في الدوري 1-1 ضد غريمه لفيف، على الرغم من إكمال الشوط الثاني بعشرة لاعبين. وقال سانجار "أتمنى مقابلة إدارة النادي هذا الأسبوع وسيتضح الأمر على الأقل".