بايرن ميونخ يكمل ثنائيته المحلية بعد التتويج بالكأس أمام ليفركوزن

واصل بايرن ميونخ مسلسل حصده للألقاب في كرة القدم الألمانية وتوج بلقب كأس ألمانيا يوم السبت بفوزه على باير ليفركوزن 4 - 2 في المباراة النهائية للبطولة.

واستكمل بايرن الثنائية المحلية حيث أضاف لقب الكأس إلى لقب الدوري الألماني (بوندسليفغا) الذي توج به في يونيو الماضي ليكون الموسم الثاني على التوالي والثالث عشر في تاريخه الذي يتوج فيه بالثنائية.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام بايرن لإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الفوز بالثلاثية التاريخية في 2013 .

وتقدم بايرن بثلاثة أهداف عبر ديفيد ألابا وسيرج نابري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 16 و24 و59 قبل أن يحرز ليفركوزن الهدف الوحيد له بالمباراة عن طريق قائده زفن بيندر في الدقيقة 64 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له وهو الرابع لبايرن وذلك في الدقيقة قبل الأخيرة.

ولكن كاي هافيرتز سجل الهدف الثاني لليفركوزن من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليختتم به التسجيل في المباراة.